"E' ubriaco,portatelo via".Sfonda vetro dell'ambulanza e fugge Scene di assurda follia

Ancora un episodio di violenza in danno dei sanitari intervenuti a Napoli, allertati da alcuni parenti di un uomo in evidente stato di ebrezza. "Ambulanza distrutta e tanta paura per la postazione 118 Carlo III Aggressione n.49 del 2019 Sono da poche passate le 18 e l’ambulanza di Carlo III (di tipo INDIA=solo autista e infermiere) viene allertata a Vico Santa Maria delle Grazie a Toledo per “stato di ebrezza alcolica” - raccontano i sanitati di Nessuno Tocchi Ippocrate, che divulgano anche la foto del mezzo rotto dall'uomo -. I parenti intendono portare il congiunto in ospedale, quest’ultimo non è tanto d’accordo, infatti dopo essere salito in ambulanza si alza dalla barella in maniera fulminea stracciando le cinghie della barella ed incomincia a sfondare tutto quello che ha intorno! L’infermiere fa appena a tempo a fuggire altrimenti oltre ai suppellettili de mezzo di soccorso ci sarebbe stata anche una vittima. Alla fine l’ubricone con una testata sfonda il vetro posteriore del mezzo ed esce da quello spazio piccolissimo! Scene di STRAORDINARIA follia!