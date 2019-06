Camorra: smantellata "l’alleanza di Secondigliano" 126 arresti. Colpiti i clan Contini, Mallardo e Licciardi

Una imponente operazione dei carabinieri del Ros e del Comando provinciale contro “l’alleanza di Secondigliano” di Napoli è scattata all’alba. Sono stati eseguiti 126 arresti e sequestrati beni per 130 milioni.

I provvedimenti cautelari emessi dal Gip di Napoli su richiesta della Procura nei confronti di appartenenti ai clan Contini, Mallardo e Licciardi.

Le indagini, coordinate dalla Dda di Napoli, si sono avvalse del contributo investigativo anche della Polizia di Stato e della Dia ed hanno portato alla contestazione agli indagati di numerosi reati che vanno dall'associazione di tipo mafioso al traffico di sostanze stupefacenti, all'estorsione, all'usura, al riciclaggio ed altri gravi reati. Sono stati ricostruiti gli assetti gerarchici interni e documentati i numerosi reati commessi dagli affiliati, "indicatori della pervicace capacità di intimidazione - si legge in una nota - esercitata sul territorio e, in alcuni casi, anche di ingerenza all'interno di strutture pubbliche".

Tra gli arrestati ci sono le mogli dei boss, imprenditori e personaggi di spicco dei clan

Tra i 126 arrestato ci sono le mogli dei boss del clan Bosti, Mallardo, Licciardi e Contini, ma anche i loro luogotenenti, i figli, i nipoti e gli imprenditori che per anni sono riusciti a riciclare un tesoro accumulato con i traffici illeciti. Un’altra retata aveva colpito l’Alleanza di Secondigliano nel 2012 e anche allora gli arresti furono più di 100. Da quella operazione nacque il processo ai cosiddetti "magliari", personaggi che partiti da Napoli hanno invaso l'Europa vendendo materiale falso, soprattutto abbigliamento, prodotto nelle fabbriche dei quartieri napoletani di Forcella e della Duchesca. Adesso il commercio si è trasformato in imprenditoria pura e il gip di Napoli Federica D'Auria ha firmato oltre 1.500 pagine di ordinanza di custodia cautelare per 126 indagati arrestati. Ci sono tutti i personaggi di spicco del clan Rullo: Nicola detto "l'infamone", Domenico Esposito, nipote di Rullo, Roberto Murano, figlio del boss Patrizio Bosti. Poi gli esponenti di punta dei Licciardi, che negli anni hanno sostituto nella reggenza Vincenzo "'o chiattone". I reati contestati vanno dall'associazione per delinquere di stampo mafioso a traffico e spaccio di droga, ma soprattutto riciclaggio.