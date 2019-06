Napoli: via Tasso chiusa per albero pericolante La Polizia Municipale ha provveduto a chiudere la strada.

A Napoli il verde pubblico rappresenta ormai un pericolo. Da stamattina un albero pericolante rischia di abbattersi sulla carreggiata di via Tasso all’altezza di Parco Matarazzo.

Sul posto è giunta poco prima delle 14.30 la Polizia Municipale che ha chiuso l' accesso alla parte alta di via Tasso, da Piazza Europa (sono autorizzati a transitare solo i veicoli diretti al Parco Matarazzo) all'incrocio con via Aniello Falcone.

Proprio in via Aniello Falcone nel giungo de 2013 Cristina Alongi, una donna 43 anni, fu uccisa dalla caduta di un albero che schiacciò la sua automobile.