Omicidio Perinelli: killer condannato a 17 anni Il pm aveva chiesto 30 ani di reclusione

Diciassette anni per Alfredo Galasso come responsabile dell’omicidio Perinelli, il baby calciatore di Chiaiano accoltellato due anni fa al termine di un litigio.



Per Galasso (difeso dai penalisti Luca Gagliano e Rocco Spina) il pm aveva chiesto una condanna a 30 anni di reclusione.

Il processo si è celebrato con rito abbreviato, ma l'accusa per Galasso resta gravissima: omicidio volontario per futili motivi.

Lello Perinelli, 21 anni, è morto l'8 ottobre 2018, accoltellato al cuore dall'omicida, 31 anni, per una lita di otto giorni prima. I due facevano parte dello stsso gruppo di amici e, durante una serata, erano venuti alle mani per una banale lite. Secondo quanto ricostruito dal processo, da quel giorno e per i successivi otto, Galasso è uscito di casa con un coltello dalla grande lama, mai ritrovato. Quando i due si sono reincontrati sono volate di nuovo parole grosse, Galasso ha estratto il coltello e ha ferito mortalmente Perinelli.