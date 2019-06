Il dramma di Ciro:si uccide in cella.Lo trova morto il cognato Nuovo dramma tra le sbarre

«Ancora un suicidio nel carcere di Poggioreale. Ciro M. 38 anni muore in una cella del padiglione Napoli. Lo trova impiccato il cognato detenuto nella stessa cella. Terzo suicida nelle carceri campane quest'anno. È il 23esimo in Italia nel 2019. Non si può morire di carcere e in carcere.?». Così Samuele Ciambriello, garante per i diritti dei detenuti in Campania. «Il padiglione Napoli - aggiunge - è uno dei più vecchi di Poggioreale e qui in 9 anni si sono verificati diversi suicidi. Ci sono fino a 8 detenuti per cella. Il sovraffollamento è una specie di pena accessoria e questo non è accettabile per uno Stato di diritto».

Sul caso altri interventi di referenti del settore carcerario. “Alle ore 3:30 del mattino si è tolto la vita un detenuto della provincia di Napoli”. È quanto dichiara Aldo Di Giacomo segretario generale del Sindacato S.PP.: “Nuovo decesso a dieci giorni di distanza dall’ultimo, avvenuto il 19 giugno scorso, di un detenuto di 58 anni stroncato da un malore. A Poggioreale poliziotti e detenuti vivono l’inferno”. Aggiunge Di Giacomo: “Non serve ristrutturare ma serve una revisione complessiva del sistema carcere. La politica si vergogni. Il carcere non interessa a nessuno nemmeno al ministro della giustizia ed al capo dell’amministrazione penitenziaria i quali dovrebbero dimettersi. Oggi nelle carceri lo stato non ha più nessun controllo ed i più deboli soccombono. La polizia penitenziaria non è più in grado di contrastare la criminalità all’interno delle carceri; servono interventi strutturali e concettuali. Pensare di risolvere il problema di Poggioreale con il trasferimento di 200 detenuti è una follia, il carcere andrebbe distrutto.” Continua Di Giacomo: “non ho mai assistito ad una simile degenerazione delle condizioni delle carceri Italiane ma soprattutto l’incapacità gestionale dell’attuale amministrazione penitenziaria. Se si continua di questo passo, allo stato attuale non si può pensare a nessun cambiamento, sono sicuro che i prossimi mesi saranno i peggiori mai visti”.