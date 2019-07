Napoli: guerra ai parcheggiatori abusivi Nel mese di giugno emessi 172 ordini di allontanamento e 13 provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane.

I frutti dell’intensificazione dell'attività di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi in tutta la città, messa in atto dalla Questura di Napoli, si iniziano a vedere. Nel mese di giugno, infatti, l’attività che si esplicita nell’applicazione di sanzioni amministrative e penali previste dal relativo articolo del Codice della Strada e l'ordine di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto, ha consentito l'emissione di 172 ordini di allontanamento e di 13 provvedimenti del questore di divieto di accesso alle aree urbane. Inoltre, sono state effettuate 21 denunce nei confronti di parcheggiatori abusivi già destinatari di provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane. Ancora, è stata inoltrata una proposta di irrogazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nei confronti di un parcheggiatore abusivo che, a causa della reiterazione della condotta e dei precedenti penali, risulta, secondo la Questura, particolarmente pericoloso per la pubblica sicurezza. Al riguardo, il Tribunale di Napoli - Sezione Misure di Prevenzione - accogliendo precedenti proposte del Questore di Napoli, ha già disposto l'applicazione della sorveglianza speciale nei confronti di tre parcheggiatori abusivi accusati di condotte vessatorie e di tentate estorsioni nei confronti di automobilisti, imponendo agli stessi il divieto di svolgere attività di parcheggiatore in assenza di autorizzazioni.