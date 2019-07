Ischia, sequestrato lido a San Pietro la Guardia Costiera di Ischia mette i sigilli a una porzione di circa 90 metri

Nell’ambito di una più ampia e articolata attività di polizia giudiziaria in campo demaniale, la Guardia Costiera di Ischia ha operato il sequestro di una porzione di circa 90 mq. di una struttura balneare sita in località San Pietro – Ischia.

Nello specifico è stata contestata la realizzazione di opere di difficile rimozione senza la prevista autorizzazione ed in difformità alla normativa che disciplina

l’uso del demanio marittimo. Il titolare della struttura, inoltre, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente. Le verifiche in ambito demaniale

proseguiranno da parte della Guardia Costiera anche al fine di assicurare l’accesso e l’utilizzo delle spiagge libere. Saranno inoltre intensificate le verifiche sul corretto rispetto delle disposizioni contenute nell’ordinanza di sicurezza balneare 34/2017 – disponibile sul sito istituzionale della Guardia Costiera di Ischia – poste a tutela dei bagnanti e dei diportisti.