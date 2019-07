Arrestato un giudice del tribunale di Napoli per corruzione Dalle indagini e emergono contatti tra gli indagati e appartenenti alla camorra.

Un giudice del tribunale di Napoli e altre 4 persone sono stati arrestati dalla Polizia nell'ambito di un'indagine coordinata dalla procura di Roma dalla quale emergono contatti tra gli indagati e appartenenti alla camorra.

I 5 sono indagati, a vario titolo, per corruzione nell'esercizio della funzione,corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e in atti giudiziari, traffico di influenze illecite, millantato credito, tentata estorsione e favoreggiamento personale. Gli agenti della squadra mobile di Roma stanno eseguendo anche una serie di perquisizioni a carico degli indagati.