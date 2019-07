Incidente in A3: muore 45enne in moto L'impatto tra le uscite di Torre Annunziata Sud e Nord in direzione Napoli

Ha perso la vita il motociclista coinvolto in un tamponamento con un furgone sull’autostrada A3, Napoli-Salerno, tra le uscite di Torre Annunziata sud e nord in direzione del capoluogo regionale. Sul posto per i rilievi la polizia stradala di Angri agli ordini del comandante Alfredo Rosalba. La vittima è un napoletano di 45 anni, morto a causa delle ferite riportate nell'impatto; quando i soccorritori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Stradale di Angri, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari a stabilire l'esatta dinamica dell'incidente, come detto ancora poco chiara. Su disposizione della Procura di Torre Annunziata, che ha aperto una inchiesta, i veicoli sono stati posti sotto sequestro. Il conducente del furgone risulta indagato per omicidio stradale. Anche la salma del 45enne è stata posta sotto sequestro: trasferita in obitorio, nelle prossime ore verrà sottoposta ad autopsia, che dovrebbe chiarire le cause esatte della morte e fare luce sul tragico incidente.