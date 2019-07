Napoli: è morto il tabaccaio aggredito a Chiaiano È deceduto, dopo un mese di agonia, Ulderico Esposito, il 52enne aggredito da un nigeriano

È morto Ulderico Esposito, il tabaccaio di 52 anni che era stato aggredito il 9 giugno scorso davanti al suo negozio nella stazione della metro di Chiaiano. L’aggressore, un nigeriano di 36 anni, lo aveva colpito con un pugno al volto di una tale violenza da provocargli un’emorragia celebrale. Esposito era stato ricoverato al Cardarelli dove i medici non hanno potuto fare nulla.

L’episodio di violenza era stato al centro del dibattito nazionale con il ministro dell’Interno Matteo Salvini che aveva subito lanciato una dura dichiarazione assicurando "il nigeriano sarà espulso col decreto Sicurezza, in Italia non c'è più spazio per clandestini e criminali”.

Il Sindaco Luigi De Magistris si era recato in visita al Cardarelli per mostrarsi vicino i familiari di Ulderico Esposito, e aveva aveva affermato “È inaccettabile questo ulteriore episodio di violenza inaudita. Starò umanamente e concretamente vicino ad Ulderico ed alla sua famiglia”.