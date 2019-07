Incendiato lo scooter di Borrelli a Napoli Probabilmente vittima di un attentato intimidatorio

I co-portavoce regionali dei Verdi, Vincenzo Peretti e Benedetta Sciannimanica, insieme a quelli di Napoli, Raffaele Caiazza e Laura Capobianco e i consiglieri comunali Stefano Buono e Marco Gaudini - esprimono vicinanza al consigliere regionale Borrelli che nel primo pomeriggio ha trovato il proprio scooter in fiamme, come testimoniato da un video in diretta sulla sua pagina facebook.

Il fatto è accaduto intorno alle 13,30 di oggi. In attesa che venga fatta chiarezza sull'origine dell'incendio, i Verdi condannano i ripetuti attacchi e le minacce di cui è da tempo oggetto il consigliere Borrelli e chiedono alle forze dell'ordine la massima attenzione per questi episodi.