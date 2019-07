Napoli: allarme bomba nella metro di Piscinola In realtà era solo un trolley dimenticato da uno studente.

Un allarme bomba è scattato stamattina intorno alle 9:20 nella stazione della metropolitana di Piscinola. Un trolley abbandonato aveva destato i sospetti dei vigilantes che hanno allertato i Carabinieri. I militari sono intervenuti facendo anche interrompere la circolazione sulla linea nella tratta da Piscinola ai Colli Aminei per quasi un'ora. Si è accertato che la valigia era stata dimenticata da uno studente che, accortosi di aver dimenticato il bagaglio in stazione, è tornato a riprenderlo.

Quello di stamane è un segnale di come le forze dell’ordine siano in stato di massima allerta, soprattutto in questi giorni con una manifestazione internazionale come le Universiadi in corso che sta attirando visibilità su tutta la città partenopea.