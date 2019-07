Pozzuoli: raid contro i netturbini Nel Rione Toiano i lavoratori del Sevizio Igiene sono stati oggetto di un fitto lancio di pietre

Stamane intono alle 5:30 nel Rione Toiano, nel quartiere di Arco Felice a Pozzuoli, gli operai del Sevizio Igiene della società De Vizia, che cura la raccolta differenziata, sono stati vittima di un raid vandalico. Tre squadre di lavoratori sono state aggredite con lancio di pietre ed oggetti vari. Uno degli addetti è stato colpito al volto ed è dovuto ricorrere alle cure sanitarie. Sul fatto stanno indagando le forze dell'ordine.

Il Sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ha definito l’accaduto come “un episodio increscioso e allo stesso tempo inquietante anche se non è ancora ben chiaro il movente. Mi auguro - ha aggiunto il primo cittadino - che venga fatta piena luce. Agli operai va tutta la mia solidarietà e quella dell'amministrazione. Non ci faremo intimidire e metteremo in campo sempre tutte le azioni utili per l'affermazione della legalità".

Gli aggressori, per quanto fino ad ora ricostruito, erano giovani ben organizzati alcuni a bordo di moto di grossa cilindrata.