Napoli: sequestrate pistole con puntatori laser e droga Operazione dei carabinieri da Scampia a Rione Traiano

A Scampia i Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno rinvenuto e sequestrato, durante un servizio di controllo nel lotto T/a, armi e droga nascoste in una cassaforte.

I militari hanno notato un mattone leggermente diverso rispetto agli altri e spostandolo hanno scoperto che nascondeva una cassaforte.

All’interno della cassaforte, aperta con l’aiuto dei vigili del fuoco, vi erano un revolver con caricatore pieno e matricola abrasa, un secondo revolver e una semiautomatica con 19 cartucce ma anche 11 cartucce per revolver e 2 paia di manette.

Anche al rione Traiano i carabinieri della compagnia Bagnoli hanno tratto in arresto un 35enne del luogo poiché deteneva in casa una pistola semiautomatica con matricola abrasa dotata di puntatore laser e con 8 cartucce nel caricatore. L'uomo è stato trovato in possesso anche di un panetto di hashish del peso di circa un etto e 65 dosi di marijuana. Dopo le formalità è stato tradotto in carcere. Le armi sequestrate saranno sottoposte ad accertamenti balistici e dattiloscopici da parte dei carabinieri della sezione investigazioni scientifiche del reparto operativo di Napoli.