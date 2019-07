Napoli: bomba carta esplode davanti ad abitazione L’ordigno è stato fatto esplodere dopo la mezzanotte a via Villa San Giovanni

Poco dopo la mezzanotte, al Rione Villa, in via Villa San Giovanni al civico 108, ignoti hanno posizionato e fatto esplodere una bomba carta davanti al cancello di un'abitazione. Indagano i carabinieri della compagnia Poggioreale per individuare movente e responsabili.