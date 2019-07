Sullo scooter con l'amico si schianta: Anna muore a 15 anni Anna Sebastiano ha perso la vita nello splendore dei suoi 15 anni, stroncata da un incidente ieri

Una tragedia ancora inspiegabile quella accaduta ieri mattina a Napoli. Una caduta dal motorino e la morte di una ragazzina di soli 15 anni hanno scosso Napoli. Si chiamava Anna Sebastiano la ragazzina morta nel terribile incidente avvenuto ieri mattina alle otto e trenta nella galleria a Fuorigrotta. La giovanissima stava viaggiando insieme a un suo coetaneo in motorino nel tunnel Claudio di Fuorigrotta, quando il suo amico improvvisamente ha perso il controllo del mezzo.

La ragazza è stata sbalzata dal sellino e nell’impatto con il guard rail ha riportato la lesione degli organi interni morendo sul colpo. Inutili i soccorsi del 118 seppur giunti tempestivamente insieme alla Polizia Municipale. Miracolosamente illeso, per fortuna, il ragazzo che è stato sottoposto ad alcol test e test antidroga che a una prima analisi risultano negativi. E Napoli piange Anna. Occhi grandi, incorniciati da lunghi capelli castani e un viso angelico. Doveva essere una giornata di mare da trascorrere insieme all'amico più caro che aveva e invece, in una manciata di istanti, la ragazzina napoletana si è ritrovata sbalzata dallo scooter su cui viaggiava.

A guidare il Liberty Piaggio 125, c'era il 16enne napoletano che conosceva da anni. La giovanissima di Pianura aveva iniziato il suo sabato dirigendosi al mare. Poi quell’incidente terribile.

Il corpo di Anna è al Primo Policlinico in attesa dell’autopsia che stabilirà le cause della morte. La vittima era studentessa di Scienze Applicate al liceo Arturo Labriola di via Terracina.

Ora i vigili urbani stanno cercando le immagini dei sistemi di video sorveglianza degli esercizi commerciali della zona, visto che nel tunnel non ci sono, per stabilire ogni aspetto dell’incidente.