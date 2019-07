Rifiuta di fare un'iniezione: dottoressa presa a schiaffi Ischia: il marito pretendeva iniettasse un antidolorifico alla moglie e al rifiuto l'ha aggredita

Ancora un caso di aggressione ai danni di un medico in servizio. Questa volta è accaduto a Ischia, dove una dottoressa in servizio alla guardia medica dell'ospedale si è trovata a curare una donna accompagnata dal marito, un 46enne di Mugnano. L'uomo pretendeva che la dottoressa iniettasse una fiala di antidolorifico, che aveva con sé, alla moglie: il medico ha risposto che ciò non rientrava nelle proprie mansioni invitandolo a rivolgersi agli infermieri. L'uomo ha fatto per andare via ma poi si è girato e ha colpito la dottoressa con uno schiaffo in pieno volto. Il medico ha denunciato l'accaduto ai carabinieri che hanno rintracciato e identificato l'aggressore, denunciandolo per violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e interruzione di pubblico servizio.