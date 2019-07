Capri: ruba bracciale da 12mila euro ad una turista Denunciato un 19enne napoletano, aveva trascorso la serata con la turista turca

Una donna di 35 anni, nata in Azerbaijan ma residente in Turchia, che si stava godendo le sue vacanze sull’isola di Capri è rientrata ieri sera nella sua camera d’albergo, dopo aver passato una serata con un giovane napoletano di 19 anni, e si è accorta di essere stata derubata. Dalla stanza infatti mancavano gioielli vari, un bracciale in oro e diamanti ed un orologio del valore di 12 mila euro oltre ad una banconota da 500 euro.

I poliziotti dopo aver interrogato l’accompagnatore della turista hanno perquisito la sua abitazione nella quale, in un buco del muro di cinta, hanno trovato un sacchetto contenente la refurtiva, che è stata riconsegnata alla turista. Il 19enne è stato denunciato per furto.