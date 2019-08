Entra in casa di migranti armato di pala: "Vi ammazzo tutti" Altro episodio di violenza ai danni di migranti: nel mirino di un pregiudicato famiglia filippina

Non solo l'ambulante massacrato: altro episodio increscioso a Napoli ai danni dei migranti. Un pregiudicato 46ene di Anacapri è entrato in casa di una famiglia di origine filippina forzando il portone e, senza alcun motivo e visibilmente alterato ha minacciato i componenti della famiglia di ucciderli tutti, danneggiando casa con una pala.

Per fortuna i malcapitati sono riusciti a scappare e mettersi in salvo chiamando il 112. I carabinieri hanno rintracciato e arrestato l'uomo: è accusato di violazione di domicilio, violenza privata e minaccia.