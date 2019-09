Torre Annunziata: sulla bomba di stamattina parla il Sindaco Vincenzo Ascione: "Sono i colpi di coda di alcuni criminali disperati".

Dopo l’esplosione di una bomba carta che intorno alle 4 di stamattina è stata innescata davanti all’uscio di un’abitazione di via Sambuco a Torre Annunziata, il Sindaco Vincenzo Ascione ha voluto sottolineare la gravità di ciò che è accaduto nella sua città “Ancora un episodio criminale a Torre Annunziata - ha affermato il primo cittadino -. Colpi di coda di alcuni disperati che non si arrendono di fronte ai duri colpi inferti dalle forze dell'ordine e dalla magistratura in questi ultimi anni. Ma non bisogna assolutamente abbattersi, non faremo prevalere la barbarie su civiltà e legalità. Bisogna assolutamente reagire continuando nell'opera di riqualificazione di aree degradate della città e nella creazione di nuovi posti di lavoro".