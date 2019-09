Si fingono Carabinieri per compiere rapine, 10 arresti L’operazione del’Arma si è concentrata a Napoli, Afragola e Marcianise.

Mettevano a segno rapine e furti fingendosi Carabinieri per questo sono finite in manette 10 persone a Napoli, tutte già note alle forze dell'ordine per reati di rapina, detenzione e porto abusivo d’arma da fuoco, sequestro di persona e furto in abitazione.

A condurre agli arresti è stata un’operazione dei militari dell'Arma della stazione Marianella, coordinata dalla procura della Repubblica di Napoli.

L’indagine è iniziata dopo una violenta rapina nell'abitazione di un imprenditore, avvenuta nel settembre dello scorso anno nel quartiere di San Carlo Arena

Le indagini si sono concentrate su reati commessi tra settembre e dicembre 2018 in vari quartieri di Napoli, di Afragola e di Marcianise.

A gennaio, al termine di un primo filone dell'inchiesta, arano finiti in manette quattro componenti del gruppo sospettati di essere responsabili di tre colpi a mano armata, due in abitazione e una in una sala scommesse.

In seguito sono stati identificati altri sei sospettati di un furto in abitazione, ai danni di un vicino di casa di uno dei presunti responsabili, e tre rapine. In una di queste ultime, a Marcianise, il bersaglio è stato una donna segnalata dalla proprietaria di un negozio di parrucchiera perché considerata facoltosa. Dopo che la donna è stata pedinata per giorni, il colpo non è però andato a segno: i carabinieri hanno bloccato i rapinatori, sequestrando loro anche guanti, passamontagna, fascette per bloccare i polsi e una pistola giocattolo.