Armi e droga in auto, due giovani denunciati dalla Finanza ad Ottaviano

Controlli rafforzati ad Ottaviano dopo il comitato provinciale per l'ordina e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto di Napoli, Michele di Bari.
I finanzieri della compagnia cittadina e del gruppo Pronto impiego, col supporto delle unità cinofile, hanno fermato 82 persone e ispezionato 78 veicoli.
Le fiamme gialle hanno fermato due giovani a bordo di un'auto, tra cui un minorenne, trovati in possesso di una pistola scacciacani, un bastone metallico e diverse dosi di droga.
Il veicolo, sprovvisto di copertura assicurativa, è stato sequestrato insieme alla droga e alle armi.