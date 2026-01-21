Armi e droga in auto, due giovani denunciati dalla Finanza ad Ottaviano Controlli rafforzati in città dopo il comitato convocato dalla prefettura di Napoli

Controlli rafforzati ad Ottaviano dopo il comitato provinciale per l'ordina e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto di Napoli, Michele di Bari.

I finanzieri della compagnia cittadina e del gruppo Pronto impiego, col supporto delle unità cinofile, hanno fermato 82 persone e ispezionato 78 veicoli.

Le fiamme gialle hanno fermato due giovani a bordo di un'auto, tra cui un minorenne, trovati in possesso di una pistola scacciacani, un bastone metallico e diverse dosi di droga.

Il veicolo, sprovvisto di copertura assicurativa, è stato sequestrato insieme alla droga e alle armi.