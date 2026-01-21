Armi e droga in auto, due giovani denunciati dalla Finanza ad Ottaviano

Controlli rafforzati in città dopo il comitato convocato dalla prefettura di Napoli

armi e droga in auto due giovani denunciati dalla finanza ad ottaviano
Ottaviano.  

Controlli rafforzati ad Ottaviano dopo il comitato provinciale per l'ordina e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto di Napoli, Michele di Bari.

I finanzieri della compagnia cittadina e del gruppo Pronto impiego, col supporto delle unità cinofile, hanno fermato 82 persone e ispezionato 78 veicoli.

Le fiamme gialle hanno fermato due giovani a bordo di un'auto, tra cui un minorenne, trovati in possesso di una pistola scacciacani, un bastone metallico e diverse dosi di droga.

Il veicolo, sprovvisto di copertura assicurativa, è stato sequestrato insieme alla droga e alle armi.

