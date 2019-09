Napoli: medico schiaffeggiato dal padre di un paziente Un 47enne ha colpito un dottore che era di turno al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria Loreto Nuovo".

Non c’è pace nelle corsie degli ospedali napoletani. Anche questa notte si è infatti verificato un episodio di violenza nei confronti del personale sanitario.

Un 47enne del quartiere Mercato, già noto alle forze dell'ordine, ha colpito con uno schiaffo il medico di turno al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria Loreto Nuovo".

Il 47enne aveva accompagnato il figlio 22enne che era in attesa di cure con un codice verde. Dopo poco l’uomo ha iniziato a lamentarsi della lentezza dei medici e poi ha aggredito uno di loro. Dopo l'aggressione, il medico ha continuato a prestare il suo servizio ma a fine turno ha sporto querela per lesioni presso la stazione carabinieri di Borgoloreto. I militari hanno identificato il responsabile del gesto e lo hanno denunciato per lesioni personali aggravate, per aver colpito un pubblico ufficiale.