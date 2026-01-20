Di Lorenzo a Sky: "Tornati in campo come se fossimo sul 5 a 0" Di Lorenzo: "Abbiamo sbagliato approccio e buttato via punti preziosi"

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto dopo la gara di Champions di Copenaghen il capitano Giovanni Di Lorenzo, dichiarando:

"Abbiamo fatto la cosa pià difficile che è andare in vantaggio, poi siamo entrati nel secondo tempo come se fossimo sul 5 a 0 non sull'uno a zero e questo in Champions non te lo puoi permettere.

Un peccato perché la partita ce l'avevamo in mano e abbiamo buttato via punti preziosi per la classifica, ma come detto abbiamo sbagliato l'approccio.

Juve e Chelsea? Pensiamo prima a domenica dove affrontiamo una squadra forte, è un match importantissimo. Poi affronteremo la gara di Champions. Dovremo affrontarle al massimo entrambe preparandole al meglio delle nostre possibilità".