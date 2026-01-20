Il Napoli spreca una ghiotta occasione: è 1 a 1 a Copenaghen Danesi in 10 dal '34esimo del primo tempo

COPENAGHEN (4-4-2): Kotarski; Meling, Gabriel Pereira, Suzuki, Lopez; Elyonoussi, Madsen, Delaney, Achouri (dal '63 Larsson); Cornelius (dal '63 Clem), Dadason (dal 36' Hatzidiakos). All. Neestrup.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola (dal '63 Olivera), Lobotka, McTominay, Gutierrez (dal '75 Ambrosino); Vergara (dal '64 Lang), Elmas (dall'80' Lucca); Hojlund. All. Conte.

Marcatori: McTominay 38', Larsson al 72'

Espulso: Delaney al 34'





Il Napoli rimaneggiatissimo di Conte, orfano di De Bruyne, Anguissa, Gilmour, Politano, Rrahamani, Meret, Neres, impossibilitato a schierare Marianucci e Mazzocchi perché fuori lista e con Lucca e Lang con la valigia in mano va in campo con una squadra inedita.

A destra con Di Lorenzo vanno Gutierrez, tutto sinistro, e Vergara, all'esordio in Champions.

Proprio Vergara ha l'occasione più ghiotta con un bel dribbling sull'avversario e destro a fil di palo, ma la svolta arriva quando il capitano danese Delaney al '35esimo fa un fallo durissimo su Lobotka e viene espulso. Tre minuti dopo è McTominay a farsi trovare libero a centro area su calcio d'angolo e battere il portiere avversario portando in vantaggio i suoi.

Sembrerebbe una gara in discesa ma gli uomini di Conte giochicchiano, si abbassano, scherzano col fuoco e subiscono un rigore ingenuo, l'ennesimo concesso da Buongiorno, Milinkovic para ma sulla ribattuta Larsson trova il pari.

Conte butta dentro tutti: Lucca, Lang, Ambrosino, ma nulla, il Napoli non riesce a passare di nuovo in vantaggio complicando, e molto, il discorso qualificazione, rimandato alla proibitiva sfida in casa col Chelsea.