"Datemi i cellulari o vi sparo": minorenne rapina ragazzi Il giorno dopo però era nello stesso posto: riconosciuto e arrestato

“Datemi i soldi o vi sparo”: così un minorenne, di 17anni, ha minacciato cinque ragazzi che stavano passeggiando a Napoli, in pieno centro, su vico Carrozzieri. Ai cinque non è rimasta altra scelta che consegnare gli smartphone, il rapinatore invece è fuggito a piedi. Il giorno dopo però una delle vittime della rapina, uno studente di 19 anni, ha rivisto il rapinatore, sempre nella stessa zona, e ha chiamato il 112. I carabinieri sono arrivati e lo hanno portato in caserma: qui è stato riconosciuto anche dalle altre quattro vittime della rapina. Il ragazzo è stato accompagnato in un centro di prima accoglienza dei Colli Aminei e dopo la convalida da parte del Gip è stato associato ad una comunità per minori. I cinque cellulari rubati, invece, sono stati tutti recuperati dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli. Erano nelle mani di un uomo di origini africane che risponderà del reato di ricettazione.