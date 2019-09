Lite in discoteca: 20enne accoltellato La lite per futili motivi: il 20enne dovrà essere operato

Una lite in discoteca, probabilmente per futili motivi, si è conclusa con il ferimento di un giovane di 20 anni, ora ricoverato in terapia intensiva.

E' accaduto la scorsa notte a Napoli, intorno alle 4.30, nel Club Partenopeo di via Coroglio.

La vittima, incensurata, è stata colpita all'addome con un oggetto appuntito. Il 20enne è ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Paolo: non è in pericolo di vita ma sarà presto sottoposto ad un intervento chirurgico. I carabinieri della compagnia di Bagnoli indagano per risalire all'identità dell'aggressore.