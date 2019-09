Vandali in azione a via Cavallerizza nel cuore di Chiaia Un video mostra le immagini dell’atto vandalico

Un gruppo di giovani che cammina tranquillamente in via Cavallerizza, nel centro della Napoli bene, in uno dei tanti viocoletti della movida partenopea. Un immagine normale per le stradine della movida napoletana. Poi, in pochi secondi il vandalismo e una panchina e le fioriere del violetto vanno in frantumi.

Una delle tante storie, purtroppo sempre più frequenti e sempre uguali, della notte di chiaia eppure a fare la differenza questa volta sono le immagini che raccontano con chiarezza la follia e la stupidità di certi gesti.

Il video è stato girato dalle telecamere di sicurezza di uno dei negozi della strada e mostra in maniera lampante come sia diventata invivibile e pericolosa la notte napoletana, soprattuto in alcune zone che da sempre si sono caratterizzata per la vivacità della vita notturna.

Le immagini mostrano un gruppo di ragazzi dal quale si stacca un giovane in maglia blu, ben identificabile, che prima ha divelto la panchina e poi buttato a terra la fioriera distruggendola. Dopo la furia il gruppo di giovani è scappato.