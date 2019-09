Tifoso Liverpool aggredito a Napoli finisce in ospedale Preso a cinghiate da teppisti in scooter

Accerchiato e aggredito da napoletani in scooter. E' quel che è accaduto a un tifoso del Liverpool prima della partita di Champions di ieri, a Napoli. Il tifoso era assieme ad altri connazionali, supporters dei Reds davanti ad un bar e quando sono arrivati alcuni napoletani in scooter che li hanno aggrediti con le cinture. Uno degli inglesi, Steven, ha avuto la peggio, dovendo ricorrere alla cure dell'ospedale per una ferita che gli ha provocato una copiosa emorragia, facendolo svenire. Il ragazzo è stato portato al Cardarelli, assistito dai medici e dalla polizia. Ma resta la vergogna per l'ennesima aggressione perpetrata ai danni di tifosi stranieri che seguono le loro squadre a Napoli per Champions o Europa League.