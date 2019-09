Fa manovra e travolge scooter: muore 53enne Tragedia in strada: la vittima era in sella quando è stato travolto da un auto

Dramma a Pianura, dove un cinquantatreenne è morto in un incidente stradale. Una tragica fatalità: la vittima era a bordo di un ciclomotore e stava percorrendo via Padula quando un auto guidata da un insegnante pare abbia fatto manovra di inversione centrandolo in pieno. Il 53enne alla guida dello scooter si è schiantato contro la fiancata dell'auto in maniera così violenta da morire sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso.