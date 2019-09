Si masturba e palpeggia ragazza in treno: romeno arrestato Ha iniziato a masturbarsi davanti a lei, poi l'ha bloccata cominciando a toccarla

Si è masturbato davanti a lei e poi l'ha palpeggiata, bloccandola, in treno. E' accaduto sul regionale che da Roma arriva a Napoli: una ragazza poco più che maggiorenne, in una carrozza semivuota, è diventata oggetto delle attenzioni malsane di un 26enne romeno già noto alle forze dell'ordine. L'uomo ha cominciato dapprima a masturbarsi davanti a lei e poi l'ha bloccata cominciando a palpeggiarla. La ragazza dopo alcuni minuti di panico è riuscita a liberarsi e ad avvertire il capotreno che ha chiamato la Polfer. L'uomo è stato bloccato appena arrivati alla stazione di Napoli centrale ed è stato portato in carcere.