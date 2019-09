Ciclista tamponato da auto,chiusa Galleria Vittoria a Napoli Un’automobile intorno alle 15 ha tamponato una bicicletta, l’uomo è stato trasportato al Cardarelli.

L'uomo che era in sella alla sua bicicletta è stato trasportato all' Ospedale "Cardarelli". La Galleria è stata chiusa al traffico in uno dei sensi di marcia per consentire alla Polizia Municipale, intervenuta sul posto, di effettuare i rilievi.