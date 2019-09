Napoli: infermerie aggredito al Santobono Il padre di un bambino in codice verde ha fratturato un dito di una mano ad un operatore un servizio

Alle prime ore dell’alba di stamattina il papà di un bambino trasportato all’Ospedale Santobono di Napoli in codice vedere ha aggredito un infermiere fratturandogli un dito di una mano.

È l’ennesimo episodio di violenza che accade a Napoli e che si svolge all’interno di un ospedale con vittime il personale sanitario. L’aggressione ha iniziato a perdere il controllo dopo aver iniziato a lamentarsi per presunti ritardi nel soccorso del figlio, il tutto anche se il bambino era già stato preso in carico dal medi di turno, infatti al momento dell’aggressione era in corso la visita di inquadramento del bambino.

L’intervento della vigilanza dell’ospedale ha evitato che la rissa potesse assumere dimensioni peggiori.

La situazione delle aggressioni nell’ambito sanitario ha superavo di gran lunga il livello di guardia. Sono, infatti, circa le 80 le aggressioni denunciate dal Petos è medico bel 2919. Una vera e propria deriva che è la diretta conseguenza di un sistema sanitario regionale stremato e sul quale ci sarebbe urgente bisogno di un intervento strutturale.