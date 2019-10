Due cadaveri trovati in una villetta di Castello di Cisterna I due morti convivevano ed erano incensurati, ipotesi omicidio-suicidio

Due cadaveri sono stati ritrovati in un appartamento di via Passariello a Castello di Cisterna, in provincia di Napoli. Si tratta di un uomo e di una donna, entrambi di 56 anni, incensurati. L'uomo era titolare di una ditta di materiali edili e la donna, di origini ucraine, era la sua convivente.

A fare la macabra scoperta sono stati i Carabinieri, allertati dal fratello dell'uomo che non aveva notizie del familiare da alcuni giorni..

I militari dopo aver sfondato la porta della villetta monofamiliare ad un piano hanno trovato i due cadaveri nella camera da letto

La villetta si trova di fronte all' edificio di una ex scuola. L'ipotesi più accreditata degli investigatori, in attesa dei riscontri medico-legali, è quella di un omicidio-suicidio. Sul posto sono giunti alcuni familiari dell'uomo, un piccolo imprenditore edile.

Trovata pistola in camera da letto

Tra gli investigatori si rafforza l’ipotesi dell' omicidio-suicidio come causa della morte della coppia trovata morta nella villetta di Castello di Cisterna. Secondo quanto si è appreso, sul letto dove sono stati trovati dai Carabinieri i due cadaveri è stata rinvenuta una pistola. Nunzio Fornaro, l’imprenditore edile trovato cadavere, era un ex cacciatore il che potrebbe giustificare il possesso dell’arma.