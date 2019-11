Tragedia in paese: 18enne trovato impiccato I genitori sono stati colti da malore una volta appresa la notizia

Tragedia a Mugnano: un ragazzo di 18anni, che frequentava il liceo scientifico, è stato trovato morto all'interno di un'officina poco distante dal Municipio. Si tratterebbe di un gesto estremo, visto che il ragazzo sarebbe stato trovato impiccato. Sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. I genitori, appena saputo dell'accaduto sono stati colti da malore.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine che indagano per capire se sia trattato di un gesto estremo, ipotesi più accreditata, e quali siano stati gli eventuali motivi che avrebbero spinto un ragazzo di soli 18anni a decidere di farla finita.

Choc in paese, col sindaco Luigi Sarnataro che è intervenuto su Facebook per commentare la tragedia: “Apprendiamo con dolore e sgomento dell’improvvisa dipartita del giovane Emidio. A nome mio, e dell’intera Amministrazione Comunale le nostre più sentite condoglianze alla famiglia. La città si stringe intorno a voi in un abbraccio"