Castellammare: minacce alla compagna, arrestato 35enne L’uomo aveva più volte molestato l'ex convivente costringendola a modificare le abitudini di vita

Una storia, quella che ha visto il suo epilogo ieri pomeriggio a Castellammare di Stabia, che purtroppo si ripete con costanza in un Paese che deve ancora fare molto per fermare la violenza nei confronti delle donne.

Un uomo di 35 anni è stato arrestato dalla Polizia con l' accusa di atti persecutori e lesioni personali aggravate su disposizione del gip del Tribunale di Torre Annunziata. L’uomo aveva più volte minacciato e molestato l'ex convivente procurandole ansia e costringendola a modificare le abitudini di vita.

Il 26 novembre la vittima aveva presentato denuncia nei suoi confronti, dopo aver subito ripetute minacce e molestie. Il 35enne, che nel 2018 aveva già ricevuto un provvedimento di ammonimento per atti di violenza e maltrattamenti nei confronti della ex moglie, ed è già stato denunciato in passato per altri reati, era anche sottoposto all'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.