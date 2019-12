Ritrovato l’uomo scomparso a Capri Il “Babbo Natale” di Anacapri si era nascosto in un deposito vicino la sua abitazione

Antonio Paralto, il 'Babbo Natale' di Anacapri, era scomparso la sera della vigilia.

Centinaia di soccorritori lo cercavano ovunque sull’isola, mentre lui si era nascosto in un piccolo deposito adiacente la sua abitazione, in località Grotta Azzurra. A ritrovarlo è stato il figlio. Antonio si era allontanato a seguito di una lite in famiglia, intorno alle 22 della Vigilia di Natale, dopo aver come da tradizione distribuito i doni ai bambini degli amici vestendo gli abiti di Babbo Natale.

L’uomo non aveva portato con sé i suoi medicinali ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Le ricerche, iniziate ieri pomeriggio, appena la figlia aveva sporto denuncia di scomparsa, erano riprese stamattina alle 7 con la partecipazione di circa 400 persone mobilitate dall'amministrazione comunale che avevano affiancato carabinieri, polizia, guardia costiera, polizia municipale, protezione civile e i rappresentanti del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico della Campania. Le operazioni sono state coordinate dal vicecomandante della stazione dei Carabinieri di Anacapri in collaborazione con i Carabinieri di Capri.