Casola: arrestato per spaccio il figlio del sindaco Peccerillo Il 19enne è stato sorpreso ai carabinieri mentre cedeva una dose di marijuana

A Casola di Napoli, nel piccolo comune ai piedi dei Monti Lattari il figlio 19enne del primo cittadino Costantino Peccerillo, è stato arrestato dai Carabinieri della stazione di Gragnano che hanno sorpreso il giovane in compagnia di un altro ragazzo in possesso di una dose di marijuana.

Gli investigatori hanno individuato nel 19enne la persona che ha passato la bustina all'altro ragazzo, un 17enne del luogo, bloccando l'episodio di spaccio. Tra i due, hanno accertato i militari, non c'è stato passaggio di denaro. Nel corso della perquisizione dell'abitazione del ragazzo sono state trovate altre dosi di marijuana per un totale di 56 grammi, con conseguente arresto del 19enne in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente con l'aggravante della cessione a un minorenne.

Andrea Peccerillo è comparso davanti al giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, che ha creduto al pentimento dimostrato in aula dal 19enne, incensurato, di buona famiglia e disposto ad effettuare lavori utili alla società. Andrea Peccerillo ha quindi ottenuto il beneficio della libertà in attesa del processo.

Il gruppo di maggioranza che appoggia il sindaco Peccerillo in una lunga nota ha voluto spremere solidarietà e vicinanza al primo cittadino.

“Noi del gruppo di maggioranza - si legge nella nota - confermiamo più che mai i valori della legalità, della giustizia e della trasparenza condannando coerentemente fatti e comportamenti simili. Se il risultato di tutte le continue e pubbliche sollecitazioni rivolte alle Forze dell’Ordine, da parte di questa Amministrazione, e in particolare del Sindaco Costantino Peccerillo, affinché si controlli e si batta a tappeto tutto il territorio casolese a tutela e garanzia di ogni forma di legalità, è l’aver fatto emergere anche tale episodio, è testimonianza della nostra coerenza. Per questo elogiamo ed esortiamo le Forze dell’Ordine a intensificare sempre di più i controlli e a perseverare nello svolgimento delle loro funzioni. Noi di Casola in Positivo al Servizio del Paese intendiamo ribadire la nostra solidarietà e vicinanza al Sindaco e alla sua famiglia che, notoriamente, sono sempre stati estranei per educazione e condotta morale a contesti illegali e che, prontamente, non si sono sottratti ai doveri etici che il caso ha richiesto e richiederà”.