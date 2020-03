Coronavirus: il primo contagiato campano ricoverato Sono insorte difficoltà respiratorie e febbre. Intanto gli avvocati protestano: "Misure scarse"

Il paziente uno campano, l'avvocato arrivato da Milano e residente a Napoli risultato il primo contagiato dal coronavirus in Campania, è stato ricoverato al Cotugno: sono insorte difficoltà respiratorie e febbre alta ma in ogni caso le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Intanto è polemica per via delle condizioni di sicurezza in Tribunale, a Napoli, col presidente dell'ordine degli avvocati Tafuri che su radio Crc ha spiegato: “E’ ovvio che in un luogo così affollato come un palazzo di Giustizia possa diffondersi il virus con maggior velocità -sottolinea Tafuri- Non ci sentiamo rassicurati con le misure che sono state poste, in fin dei conti c’è solo lo svuotamento dell’aula del giudice, a discapito dell’affollamento dei corridoi.Abbiamo proclamato l’astensione dalle udienze dopo l’incontro in Regione, che non ha prodotto i risultati aspettati. Gli altri ordini del distretto sono solidali con la nostra protesta, ma non posso chiedere loro di adottare la stessa procedura perché mi rendo conto che la situazione critica è solo a Napoli”