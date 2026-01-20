IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il mercato di Paperino Se il calciomercato estivo post-scudetto del Napoli fosse stato affidato al pennuto forse...

Paperino è un simpatico papero nato dalla penna straordinariamente geniale di Walt Disney. Fannullone come pochi, spianato come nessuno, ha due pregi, uno è quello di avere uno zio immensamente scaltro, tirchio e soprattutto ricco, e l'altro è di ritrovarsi, non si sa come, tre nipotini - Qui, Quo e Qua - incomparabilmente pazienti e intelligenti, benché un po' saputelli. Se il calciomercato estivo post-scudetto del Napoli fosse stato affidato all'incapace e malaccorto pennuto avrebbe di certo fatto meglio di Giovanni Manna, casomai pure facendosi dare qualche utile consiglio da Pippo e Paperoga, invece che da Conte e Stellini.