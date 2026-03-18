Il nuovo Maradona: dal terzo anello ai nuovi spalti. Ecco tempi e dettagli Il progetto del Comune di Napoli: ci sarà anche la "Maradona Experience"

Il Comune di Napoli ha tracciato il percorso per la trasformazione radicale dello Stadio Diego Armando Maradona. Il progetto non è un semplice restyling estetico, ma una riqualificazione profonda volta a trasformare l'impianto in uno "Smart Stadium" di Categoria 4 UEFA, pronto per le grandi sfide internazionali e per l’appuntamento di Euro 2032.

Una nuova architettura per il tifo: addio pista di atletica

Il cuore della trasformazione risiede nella ridefinizione del rapporto tra spettatori e campo. L’intervento più significativo riguarderà il primo anello, che verrà integralmente demolito e ricostruito. I nuovi spalti saranno progettati in continuità geometrica con il secondo anello, eliminando definitivamente la pista di atletica.

Questa scelta tecnica permetterà di portare i tifosi a ridosso del rettangolo di gioco, migliorando drasticamente la visibilità e l'atmosfera agonistica. La capacità complessiva dello stadio sarà portata a circa 60.000 posti (Gross Capacity), garantendo una "Net Capacity" di 48.000 sedute perfettamente rispondenti ai rigorosi standard UEFA per le competizioni internazionali.

La scansione dei lavori: i quattro lotti

Il progetto è stato suddiviso in quattro lotti funzionali, pensati per agire sulle criticità attuali e potenziare i servizi:

Rifunzionalizzazione del terzo anello : l'intervento prioritario per risolvere i problemi di vibrazione e restituire agibilità a un settore chiuso da decenni.

: l'intervento prioritario per risolvere i problemi di vibrazione e restituire agibilità a un settore chiuso da decenni. Valorizzazione dei parcheggi : il recupero dei grandi spazi interrati esistenti, che saranno automatizzati e gestiti tramite tecnologie Smart Parking.

: il recupero dei grandi spazi interrati esistenti, che saranno automatizzati e gestiti tramite tecnologie Smart Parking. Prototipazione del primo anello : una fase tecnica cruciale per testare i nuovi moduli costruttivi prima della realizzazione su larga scala.

: una fase tecnica cruciale per testare i nuovi moduli costruttivi prima della realizzazione su larga scala. Ammodernamento generale: include il nuovo involucro esterno (una "pelle" architettonica contemporanea), il potenziamento della copertura e la creazione di aree hospitality di lusso.

Cronoprogramma e fasi attuative

Il piano prevede una sequenza temporale rigorosa che parte dalla progettazione per arrivare al collaudo finale. I tempi stimati dal documento seguono una logica di efficienza:

Fase Preliminare: circa 120 giorni dedicati al completamento delle indagini tecniche, ai rilievi digitali e alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica.

Fase di Affidamento: un periodo di circa 180 giorni per l'espletamento delle procedure di gara e l'aggiudicazione dei lavori.

Esecuzione: il cronoprogramma generale punta a completare l'opera in tempo per i test match pre-Europei. La strategia di cantierizzazione è "modulare": i lavori procederanno per settori, permettendo allo stadio di restare operativo per le partite di campionato e coppa senza interruzioni per i tifosi.

Tecnologia e Sostenibilità: lo "Stadio Digitale"

Il "nuovo" Maradona sarà un'infrastruttura intelligente. Al centro della struttura nascerà una Centrale Operativa Integrata, un cervello digitale capace di monitorare in tempo reale la sicurezza strutturale, i flussi di folla e i consumi energetici.

Sul fronte della sostenibilità, l'uso di tecniche costruttive "a secco" permetterà di velocizzare il cantiere e ridurre l'impatto ambientale. Il nuovo involucro esterno non avrà solo una funzione estetica, ma servirà a migliorare l'efficienza energetica dell'intero complesso, integrando sistemi di illuminazione a basso consumo e tecnologie per il recupero delle risorse.

La "Maradona Experience" e i servizi extra-sportivi

Lo stadio cesserà di essere un luogo vissuto solo durante i match. Il progetto prevede la creazione di ampi volumi destinati ad attività commerciali e culturali. L'elemento di punta sarà la “Stadio D.A. Maradona Experience”: un'area museale immersiva che utilizzerà realtà aumentata e ologrammi per raccontare la leggenda del calcio napoletano, trasformando l'impianto in una destinazione turistica attiva sette giorni su sette.