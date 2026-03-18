Sanità, sorpreso con la droga: arrestato un 33enne

La polizia ha arrestato un 33enne napoletano, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
Gli agenti del commissariato Vicaria Mercato, nel transitare in via della Sanità, hanno notato uno scooter con a bordo un uomo che, accortosi della presenza dei poliziotti, ha accelerato la marcia nel tentativo di eludere il controllo.
Dopo un breve inseguimento, gli operatori hanno raggiunto e bloccato l'uomo trovandolo in possesso di un sacchetto contentente 21 involucri di hashish del peso di circa 120 grammi e 40 euro.