Napoli: sorpreso a cedere droga e arrestato Manette per un 38enne ghanese

La polizia ha arrestato un 38enne ghanese, irregolare sul territorio nazionale, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato Vasto Arenaccia, nel transitare in vico VII Duchesca, hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto l’indagato e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato trovandolo in possesso di 12 stecche di hashish del peso di 32 grammi circa, un involcro di marijuana e di 50 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.