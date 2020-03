Napoli: controlli a tappeto per il rispetto della quarantena 6 persone denunciate per falsa attestazione e 35 per non aver rispettato le disposizioni

Gli agenti della polizia municipale di Napoli hanno denunciato 6 persone per falsa attestazione e 35 per non aver ottemperato alle disposizione impartite dalle autorità sul contenimento del contagio da coronavirus.

Questo è il bilancio dei controlli effettuati ieri dalla polizia locale che ha controllato complessivamente 1362 persone. Le unità messe in campo sono state 386. La polizia municipale ricorda che con l'emanazione del nuovo modello di autocertificazione predisposto dal ministero dell'Interno, la persona che si trova in strada per motivi "urgenti" deve dichiarare anche di "non essere malata e/o in quarantena" e prevede per chi mente la possibilità di una condanna fino a 12 anni di carcere per reato contro la salute pubblica. Per quanto riguarda i controlli agli esercizi commerciali, risultano ''in gran parte rispettate'' le chiusure imposte dall'emergenza Covid-19. In totale gli esercizi commerciali controllati ieri sono stati 518 e tra loro sono stati 4 i titolari denunciati per non aver osservato l'ordine di chiusura. La polizia municipale ricorda che a tale denuncia, dove previsto, conseguirà la sospensione dell'attività.