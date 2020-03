Napoli: scattavano foto di matrimonio sul golfo, denunciati I carabinieri sono intervenuti in via Partenope per far rispettare le normative anti-contagio

Se prima a Napoli le forze dell’ordine non intervenivano per matrimoni trash che bloccavano con carrozze e giocolieri la città, come quello del neomelodico Tony Colombo con la vedova di camorra Tina Rispoli, oggi invece i carabinieri tempestivamente intervengono su matrimoni lampo che sembrano non essersi fermati in città, nonostante il coronavirus e i decreti per contenere il contagio.

Una coppia, infatti, ha ben pensato di sposarsi e di scattare una foto ricordo in via Partenope, all’angolo con piazza Vittoria, con il golfo come sfondo e gli invitati.

Entrambi sono stati denunciati per violazione delle prescrizioni del Decreto governativo del 9 marzo scorso.