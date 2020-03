Napoli: 53 persone denunciate su 1.232 controllate I controlli serrati per il contrasto alla diffusione del coronavirus della Polizia Municipale

Continua i controlli serrati della Polizia municipale di Napoli nell'ambito delle azioni di contrasto alla diffusione del coronavirus.

Ieri sono state 51 le persone denunciate su 1.232 sottoposte a controllo. Appena 8 i titolari di esercizi commerciali denunciati su 252 controlli.

A fornire le cifre è il l comandante della Polizia municipale di Napoli, Ciro Esposito, che si dice "orgoglioso del lavoro delle mie donne e uomini in prima linea in questa situazione particolare".

Il comandante Esposito, che sta coordinando il lavoro in strada di circa 300 vigili al giorno, spiega che "stanno diminuendo i controlli sulle attività commerciali a seguito del numero consistente di chiusure, mentre aumentano quelli relativi agli spostamenti, vero vulnus al momento perché sono diverse le categorie autorizzate a muoversi per determinate funzioni".

Le situazioni più delicate, dove si registra il maggior numero di presenze di persone in strada, sono "in periferia e nelle zone adiacenti ai mercati".

A tal proposito il comandante cita un video che ha trovato rapida diffusione ieri sul web, girato nelle strade della Pignasecca, mercato tra i più antichi e frequentati di Napoli, nel quale si vede un eccessivo numero di persone in strada.Esposito sottolinea che "il video risale alla settimana scorsa. In questo momento nella Pignasecca sono autorizzati ad esercitare 35 esercizi. Sono tanti per un luogo con strade strette e anguste: anche se all'esterno dei negozi viene rispettata la fila, in punti con 3 o 4 esercizi alimentari di seguito si crea comunque una folla".

In conclusione il comandante Esposito giudica la risposta dei napoletani alle misure di contenimento del contagio "responsabile e apprezzabile", pur riconoscendo che ci sono casi di scarso senso civico "ma come abbiamo visto in tutta Italia, anche a Roma e a Milano. È una questione italiana: i cittadini devono comprendere che lo scarso senso civico si ritorce contro loro stessi e contro le loro famiglie”.