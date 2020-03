Napoli: al Vasto gruppi di preghiera nelle chiese evangeliche Denunciate 9 persone sorprese a pregare insieme in spregio alle norme per contenere il contagio

Nel quartiere del Vasto a Napoli, la Polizia, a seguito di alcune segnalazioni che sono pervenute attraverso l'applicazione 'Youpol', è intervenuta prima nella chiesa Evangelica di vi Ferrante Loffredo dove ha sorpreso 5 persone intente a pregare in gruppo, e poi in via Carolo Della Gatta, altra sede Evangelica, dove ha trovato altri 4 credenti-.

I nove, tutti uomini di origine nigeriana, con regolare permesso di soggiorno, sono stati denunciati.

L’operazione della Polizia rientra nei servizi di controllo del territorio, finalizzato a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.