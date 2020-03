A Fuorigrotta struttura per anziani con probabili contagiati “Casa Famiglia” è il nome della residenza. Il 118 è intervenuto per il decesso di uno degli ospiti

Una struttura di accoglienza a Fuorigrotta, nella quale vi erano 42 ospiti, alcuni dei quali con sintomi di sospetti che facevano pensare al Covid-19 è stata scoperta oggi.

Lo rende noto l'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologia da Covid-2019.

L'allarme è scattato solo quando è stato chiamato il 118 per la morte di uno degli ospiti. “Sia la persona deceduta, sia tutti gli ospiti - informa ancora l'Unità di Crisi - sono stati sottoposti a tampone e in attesa dell'esito, tre pazienti sono stati trasferiti in strutture ospedaliere. Un team di medici dell'Asl Napoli 1 è da questo pomeriggio nella struttura per monitorare lo stato di salute di ogni ospite”.

Sulla vicenda indagano il Nas dei Carabinieri.

Intanto proseguono i controlli in collaborazione con le forze dell'ordine in tutte le strutture di accoglienza per anziani come disposto dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.