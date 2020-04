VIDEO|"Metti la mascherina": botte da orbi nel supermercato Alla cassa un uomo ha minacciato un cliente senza protezioni: ne è nata una rissa violentissima

Volevano superare la fila, e non mantenevano la distanza di un metro. Cosi' un uomo ha fatto notare loro che dovevano mantenere le distanze di sicurezza, anche perche' non avevano la mascherina. E' nato un violento alterco e l'uomo che era intervenuto a quel punto ha minacciato di chiamare le forze dell'ordine: "O metti la mascherina o chiamo i carabinieri ". A questa frase, uno dei giovani gli sferrato un pugno; questi, dopo uno stordimento iniziale, ha deciso di affrontare il gruppo, picchiandoli anche con l'aiuto di un'altra persona che prima voleva dividere i rissanti e poi si e' diventata parte attiva del parapiglia. Una cliente ha ripreso la scena, e le immagini in poco tempo sono diventate virali nei social. Il fatto e' accaduto ieri sera in un supermercato nella zona nota come Cittadella a Napoli, tra il quartiere di Poggioreale e il comune di Casoria. La rissa e' poi continuata fuori fino all'arrivo della polizia.