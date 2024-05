Assalto del PSG per Kvaratskhelia, ma il Napoli vuole resistere Dalla Francia un'offerta di 100 milioni, che l'agente dell'attaccante avrebbe confermato

Ancora un infortunio per Victor Osimhen, che questa volta non riguarderà il Napoli ma la nazionale nigeriana: l'attaccante, che domenica ha giocato qualche minuto nella gara con il Lecce, ha subito un nuovo stop muscolare, che gli impedirà di aggregarsi alla nazionale nigeriana per le gare di qualificazione ai Mondiali di giugno. Lo stop è di circa un mese, e non manca un po' di allarme per le condizioni fisiche del bomber, che il Napoli si appresta a cedere per circa 120 milioni con la clausola rescissoria. E a proposito dei gioielli azzurri, si registra l'assalto del Paris Saint Germain per Kvaratskhelia: al Napoli sarebbe arrivata un'offerta di 100 milioni, confermata anche dall'agente dell'attaccante. Tuttavia, non si esclude una mossa per spingere il giocatore verso il rinnovo milionario con il Napoli, anche se i tifosi sono preoccupati. Il presidente De Laurentiis, che è in trattativa con Antonio Conte per la panchina, ha messo in preventivo la cessione di Osimhen e di altri giocatori non di primo piano, ma non quella di Kvaratskhelia, che dovrebbe essere il punto fermo del nuovo Napoli sotto la guida dell'ex allenatore di Juventus e Inter.